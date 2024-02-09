Kütahya'da Otobüste 2 Bin 590 Adet Sentetik Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da Otobüste 2 Bin 590 Adet Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kütahya\'da Otobüste 2 Bin 590 Adet Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kütahya'da bir otobüste çantasında 2 bin 590 adet sentetik hap ele geçirilen yolcu gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu hap sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir yolcu otobüsünü çevre yolundaki polis noktasında durdurdu. Otobüsteki A.K'nin (60) çantasında yapılan aramada, 2 bin 590 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

09.02.2024 14:17
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Kütahya'da bir otobüste çantasında 2 bin 590 adet sentetik hap ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu hap sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir yolcu otobüsünü çevre yolundaki polis noktasında durdurdu.

Otobüsteki A.K'nin (60) çantasında yapılan aramada, 2 bin 590 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güvenlik, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Otobüste 2 Bin 590 Adet Sentetik Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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