Kütahya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

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Kütahya\'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
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Kütahya'da Domaniç-İnegöl yolundaki akaryakıt istasyonu yakınında otomobil ile motosiklet çarpıştı; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı, yol bir süre ekiplerin kontrolünde sağlandı.

Kütahya'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, R.E. idaresindeki 43 AAS 015 plakalı otomobil ile Osman Öztürk'ün kullandığı 43 AIF 976 plakalı motosiklet, Domaniç- İnegöl yolu üzerindeki akaryakıt istasyonu yakınında çarpıştı.

Kazada, Öztürk ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.N.K. ile otomobil sürücüsü R.E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Osman Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle Domaniç-Tavşanlı yolunda trafik bir süre ekiplerin kontrolünde her iki yönden sağlandı.

Kaynak: AA
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