11:58 •
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı•
11:53 • •
Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.K. yönetimindeki 34 GHJ 97 plakalı otomobil, Soner Aksoy Caddesi'nde H.S.K'nin kullandığı tescilsiz elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisiklette yaralanan kadın sürücü, sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması: 1 yaralı - Son Dakika