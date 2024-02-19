Kütahya'da Otomobilde 1 Kilo 600 Gram Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da Otomobilde 1 Kilo 600 Gram Kokain Ele Geçirildi

Kütahya\'da Otomobilde 1 Kilo 600 Gram Kokain Ele Geçirildi

Kütahya'da yapılan bir operasyonda, otomobilin vites kısmında gizlenmiş 1 kilo 600 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

19.02.2024 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da, otomobilinde 1 kilo 600 gram kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili kent girişinde durdurdu.

Narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramada, otomobilin vites kısmındaki bölüme gizlenmiş 1 kilo 600 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen otomobilin sürücüsü B.B.S. (47), işlemleri için emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Kütahya, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Otomobilde 1 Kilo 600 Gram Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:54:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Otomobilde 1 Kilo 600 Gram Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement