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Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

Kütahya'da bulunan bir porselen fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, fabrikadaki zararın en kısa sürede telafi edilmesi planlanıyor.

02.01.2024 - 10:17,  Güncelleme: 10:48
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Kütahya'da fabrika yangını

KÜTAHYA - Kütahya'da bir porselen fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kütahya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir porselen fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kütahya\'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA
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İtfaiye, Kütahya, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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