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Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Son Dakika
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Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Kütahya'nın Alanyurt Mahallesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir porselen fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kütahya\'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
02.01.2024 - 08:37,
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Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alanyurt Mahallesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir porselen fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Son Dakika
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