Kütahya'da Saldırı Hazırlığındaki İki Şüpheli Tutuklandı

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kütahya'da polisin durdurduğu araçta, kapı döşemesinin altına gizlenmiş el bombasıyla yakalanan İ.E. ve A.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Daltonlar suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüphelinin, Antalya'ya saldırıya gittikleri sırada yakalandıkları öğrenildi.
Oğuzhan KILIÇ/KÜTÜHYA,
