Kütahya\'da şehitleri anma programı düzenlendi

08.04.2026 13:03
Kütahya'da "İstiklale Giden Yolda Türkiye Şehitlerini Anıyor" programı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Protokol üyeleri ile vatandaşların ilgi gösterdiği programda milli mücadele ruhu ile Kıbrıs Barış Harekatı şehitleri başta olmak üzere tüm kahramanlar rahmet ve minnetle yad edildi.

Programda, şehit Mustafaoğlu Hüseyin adına hazırlanan "Onur Belgesi" ile "Şehit Ecdat Rozeti" Vali Musa Işın tarafından şehit yakını Güler Başaran'a takdim edildi.

Programa Vali Musa Işın, eşi Tuba Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Köse, yardımcıları Hava Tuğgeneral Ramazan Toper ve Abdülbaki Özden, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

