Kütahya'da şehitliklerde bakım ve onarım çalışmalarına başlandı

12.03.2026 15:06
Kütahya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Kütahya Hava Şehitliği'nde, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Uslu, burada yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklardan biri olarak gördüklerini söyledi.

Ülkü Uslu, kahraman şehitlere minnet borcunun bir nişanesini sunmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 81 il genelindeki tüm şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan büyük bir seferberliğin bugün itibarıyla başlatıldığını dile getirdi.

Çalışmayla aynı zamanda şehitlerin mevcut durumlarının da kayıt altına alınacağını belirten Uslu, "Gelecek nesillere, kahramanlarımızın hatırasını en temiz ve en vakur haliyle aktarmak boynumuzun borcudur. Ezanımız, ay yıldızlı al bayrağımız ve istiklal sevdamız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahramanlarımızın kabirleri işte burada, aziz hatıraları ise ebediyen milletimizin kalbinde yaşamaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından Uslu ve şehit yakınları şehit kabirlerinin ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kütahya, Güncel, Son Dakika

15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:38
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
