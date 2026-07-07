Kütahya'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Kütahya\'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
07.07.2026 21:30
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Kütahya'da servis aracına yapılan silahlı saldırının şüphelisi H.T. tutuklandı, 2 kişi serbest.

KÜTAHYA'da servis araçları işletmecisi R.Ö.'nün ayağından yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi H.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü Kütahya-Afyonkarahisar karayolu yan yolda meydana geldi. Servis araçları işletmecisi R.Ö., otomobilini park ettikten sonra motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan R.Ö., hastanede tedaviye alınırken polis, yaptığı araştırmada silahlı saldırganın H.T. olduğunu belirledi. H.T., evine düzenlenen baskınla yakalanarak, gözaltına alındı.

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Saldırı ile ilgili şüpheli H.T.'nin ifadeleri doğrultusunda azmettirici olduğu iddia edilen A.O.Ç. ve onlara aracılık yaptığı öne sürülen S.K. da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemede silahlı saldırgan H.T. tutuklanırken, diğer 2 kişinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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