Kütahya'da Suriyeliler, Şam'daki Zaferi Kutladı - Son Dakika
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Kütahya'da Suriyeliler, Şam'daki Zaferi Kutladı

Kütahya\'da Suriyeliler, Şam\'daki Zaferi Kutladı

Kütahya'da toplanan Suriyeliler, muhalif grupların Şam'ın kontrolünü ele geçirmesini kutladı. Kalabalık, Arapça şarkılar söyleyip lokum dağıtarak sevinçlerini paylaştı.

08.12.2024 18:02  Güncelleme: 18:04
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KÜTAHYA'da bir araya gelen Suriyeliler, muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolü ele geçirmesini kutlayıp, lokum dağıttı.

Esad rejimi karşıtı muhalif grupların Suriye'nin başkenti Şam'a girip kontrolü ele geçirmesi, Kütahya'daki Suriyeliler arasında büyük sevinçle kutlandı. Zafer Meydanı'nda toplanan Suriyeliler, Arapça şarkılar eşliğinde Esad yönetiminin devrilişini sloganlar atıp, kutladı. Toplanan kalabalık daha sonra lokum dağıttı.

Suriyeli üniversite öğrencisi Abdurrahman Şeyh İbrahim, "Gerçekten bizim için, Suriyeliler için ve öğrenciler için büyük bir zafer. 13 yıl sonra Esad düştü. Burada Türkiye'deyiz. Gerçekten Türkiye, halk, hükümet bizim için çok şeyler yaptı. Bu şeyler çok memnuniyet verici ve bu iş bitti. Döneceğiz inşallah. Suriye bizim için çok önemli ve bu savaştan çıktık, bitirdik ve kazandık. Bu savaştan sonra tam olarak yeni bir düzen yapacağız. Yeni bir cumhurbaşkanı seçeceğiz, yeni bir hükümet seçeceğiz. Esad rejimi kalmadı. Yeni şehirler yapacağız inşallah" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Suriyeliler, Şam'daki Zaferi Kutladı - Son Dakika

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