Kütahya'da Tarihi ve Doğayı Buluşturan Hisar Yürüyüş Yolu'nun İkinci Etabı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da Tarihi ve Doğayı Buluşturan Hisar Yürüyüş Yolu'nun İkinci Etabı Açıldı

Kütahya'nın kültürel mirasının önemli bir parçası olan Hisar Yürüyüş Yolu'nun ikinci etabı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla açıldı. Proje, Kütahya'nın turizm potansiyelini artırmayı amaçlıyor.

09.11.2024 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da 'Tarihi ve Doğayı Buluşturan Hisar Yürüyüş Yolu'nun ikinci etabı açıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan Hisar Yürüyüş Yolu'nun ikinci etabı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Açılışta konuşan Başkan Kahveci, projenin Kütahya'nın turizm potansiyelini artıracağını ve bölgeyi ziyaret edenlerin keyifli bir deneyim yaşayacağını belirtti.

Kahveci, "Hisar Yürüyüş Yolu Projesi'nin ikinci etabı, Kütahya Kalesi çevresindeki doğal güzellikleri koruyarak bu alanı estetik ve güvenli bir yürüyüş güzergahına dönüştürüyor. Proje kapsamında 639 metre bordür ve oluk tamiri, 970 metrekare taş onarımı gibi düzenlemeler yaptık" dedi.

Başkan Kahveci, projenin Kütahya'nın turizmden aldığı payı artırmaya katkı sağlayacağını vurgularken, Kütahya Kalesi ve çevresinin şehrin turizm potansiyelini yükselten önemli alanlardan biri olduğunu ifade etti. Kahveci, "Bu çalışmalarla hem halkımıza ve misafirlerimize keyifli bir alan sunmayı hem de şehrimizin ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Açılış törenine Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin yanı sıra, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı ve vatandaşlar katıldı.

Tören, dua okunması ve kurdele kesimiyle son buldu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eyüp Kahveci, Etkinlikler, Kütahya, Güncel, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Tarihi ve Doğayı Buluşturan Hisar Yürüyüş Yolu'nun İkinci Etabı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı
18:47 Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
07:46 MasterChef Türkiye’de Danilo Zanna’nın dişi kırıldı MasterChef Türkiye'de Danilo Zanna'nın dişi kırıldı
07:17 Metiner’in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu Metiner'in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu
00:55 Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı
00:35 Enes Güran duruşma biterken Nevzat’a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz Enes Güran duruşma biterken Nevzat'a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz
00:23 Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü
00:19 Elon Musk’ın trans kızı Trump yüzünden ülkeyi terk ediyor Elon Musk'ın trans kızı Trump yüzünden ülkeyi terk ediyor
00:17 Mahmut Abbas’ın Filistin teklifine Trump’tan yanıt: Dört gözle bekliyorum Mahmut Abbas'ın Filistin teklifine Trump'tan yanıt: Dört gözle bekliyorum
23:36 UEFA, Kopenhag’ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir’den özür diledi UEFA, Kopenhag'ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir'den özür diledi
23:27 Salim Güran’ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz Salim Güran'ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz
23:11 Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 20:33:22. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Tarihi ve Doğayı Buluşturan Hisar Yürüyüş Yolu'nun İkinci Etabı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.