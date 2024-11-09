Kütahya'da Tarihi ve Doğayı Buluşturan Hisar Yürüyüş Yolu'nun İkinci Etabı Açıldı

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Kütahya'da 'Tarihi ve Doğayı Buluşturan Hisar Yürüyüş Yolu'nun ikinci etabı açıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan Hisar Yürüyüş Yolu'nun ikinci etabı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Açılışta konuşan Başkan Kahveci, projenin Kütahya'nın turizm potansiyelini artıracağını ve bölgeyi ziyaret edenlerin keyifli bir deneyim yaşayacağını belirtti.

Kahveci, "Hisar Yürüyüş Yolu Projesi'nin ikinci etabı, Kütahya Kalesi çevresindeki doğal güzellikleri koruyarak bu alanı estetik ve güvenli bir yürüyüş güzergahına dönüştürüyor. Proje kapsamında 639 metre bordür ve oluk tamiri, 970 metrekare taş onarımı gibi düzenlemeler yaptık" dedi.

Başkan Kahveci, projenin Kütahya'nın turizmden aldığı payı artırmaya katkı sağlayacağını vurgularken, Kütahya Kalesi ve çevresinin şehrin turizm potansiyelini yükselten önemli alanlardan biri olduğunu ifade etti. Kahveci, "Bu çalışmalarla hem halkımıza ve misafirlerimize keyifli bir alan sunmayı hem de şehrimizin ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Açılış törenine Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin yanı sıra, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı ve vatandaşlar katıldı.

Tören, dua okunması ve kurdele kesimiyle son buldu.