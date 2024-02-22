Kütahya'da tefecilik iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da tefecilik iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kütahya\'da tefecilik iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3\'ü tutuklandı

Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 500 bin lira değerinde ipotek belgesi ve 368 bin liralık 11 senet ele geçirildi.

22.02.2024 23:09  Güncelleme: 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Y, D.Ş. ve A.C.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler C.D, H.S.D, C.D, Ç.İ, B.E, E.C. ile E.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere 19 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, yapılan aramalarda arsa tapusu üzerine konulmuş 500 bin lira değerinde ipotek belgesi ile 368 bin liralık 11 senet ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güvenlik, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da tefecilik iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 04:22:04. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da tefecilik iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement