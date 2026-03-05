Kütahya'da Telefon Dolandırıcıları Tutuklandı

Kütahya'da düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 2 zanlı, kentte ikamet eden 3 kişiyi, telefonla arayıp isimlerinin suç dosyasında yer aldığını belirterek, suçluların yakalanması için iletecekleri banka hesaplarına para yatırılması talebinde bulundu.

Ulaştırılan banka hesabına 1 milyon 860 lira yatıran 3 mağdur, bir süre sonra dolandırıldıklarını anladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Polis, paranın yatırıldığı hesaptaki 860 bin liraya bloke koydurarak bu miktarın dolandırıcıların eline geçmesini engelledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 2 şüpheliyi İstanbul'daki bir banka şubesinden yatırılan parayı çekmeye çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, Kütahya'ya getirildi.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.