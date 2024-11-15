Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil kepçeye çarptı, sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

15.11.2024 00:29
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KÜTAHYA'DA OTOMOBİL KEPÇEYE ÇARPTI: 1 ÖLÜ 4 YARALI

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, seyir halinde kepçeye aynı istikamette giden otomobil çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kütahya-Tavşanlı Karayolu üzerinde meydana geldi. Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Reha Bülbül (75) idaresindeki 43 HH 122 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen M.K. idaresindeki kepçeye arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Reha Bülbül'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan Saliha B . (13), Melike Ö. (37), Mina Ö. (6) ve Mert Ö. (7) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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