Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

26.03.2026 15:33
Tavşanlı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesiyle 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsmail Kıvrak (60) idaresindeki 43 AZ 973 otomobil, Tavşanlı-Tunçbilek kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü İsmail Kıvrak ile otomobildeki Fatma Kıvrak'ın (71) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan Kısmet Kıvrak ise ambulansla kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İsmail Kıvrak ile Fatma Kıvrak'ın cesetleri ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Tavşanlı, Kütahya, Trafik, Güncel, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
