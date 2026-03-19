Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Melike İ. (29) idaresindeki 34 NON 021 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 17. kilometresindeki Yoncalı Kavşağı'nda, Havva D'nin (48) kullandığı 43 ACT 723 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Melike İ. ve Havva D, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
