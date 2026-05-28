Kütahya\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ahmet Çoşkun A. (26), idaresindeki 54 H 1062 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 24. kilometresindeki Köprüören Kavşağı'nda, Ahmet K. (47), yönetimindeki 43 FR 008 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Ahmet Coşkun A. ve Ahmet K. ile araçlardaki Bedia A. (26) ve Ali Rıza K. (73) sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.