Kütahya'da trafik kazası geçiren motosikletli kuryeye esnaf şemsiye tuttu - Son Dakika
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Kütahya'da trafik kazası geçiren motosikletli kuryeye esnaf şemsiye tuttu

Kütahya\'da trafik kazası geçiren motosikletli kuryeye esnaf şemsiye tuttu

Kütahya'da motokurye olarak çalışan Yılmaz Aykut, şiddetli yağışta motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobille çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ederken, çevredeki bir esnaf ise ıslanmaması için büyük bir şemsiye tuttu. Yaralı kurye ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

05.06.2024 14:29
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Kütahya'da, trafik kazası geçiren motosikletli kuryenin şiddetli yağışta ıslanmaması için çevredeki bir esnaf şemsiye tuttu.

Kentteki bir restoranda motokuryelik yapan Yılmaz Aykut (21), motosikletiyle sipariş götürdüğü sırada Balıklı Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda otomobille çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki bir esnaf, yoğun sağanak altında yerde yatan yaralı gencin ıslanmaması için sağlık ekiplerinin müdahalesi boyunca büyük bir şemsiye ile önlem aldı.

Ambulansa bindirilen Yılmaz Aykut, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da trafik kazası geçiren motosikletli kuryeye esnaf şemsiye tuttu - Son Dakika

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