Kütahya'da Trafik Kazası: İki Yaralı
Kütahya'da Trafik Kazası: İki Yaralı

14.05.2026 15:42
Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akkent Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.G. yönetimindeki 33 AHL 538 plakalı otomobil, çift şeritli yolda U dönüşü yaptığı sırada S.A. idaresindeki 43 ADK 964 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken sürücü ile yolcu yola savruldu.

Kazada motosiklet sürücüsü S.A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Y.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü S.A.'nın 17 yaşında olduğu tespit edildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

