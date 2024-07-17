Kütahya'da traktör kazası: Çiftçi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Konuş köyünde tarlasına giden Ömer Aksu'nun (68) kullandığı traktör, Küçükalan mevkisinde devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Aksu'nun, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kepçe yardımıyla traktörün altından çıkarılan Aksu'nun cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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