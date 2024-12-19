Kütahya\'da Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu

KÜTAHYA'da ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yoğun dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta ayakta tedavi edildi.
Yangın, Dumlupınar Mahallesi Cevizdere Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıktı. Pencere ve balkondan çıkan dumanı fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ocakta unutulan yemek nedeniyle çıkan yangını söndürdü. Yoğun dumandan etkilenen 2 kişi ambulanstaki tedavisinin ardından taburcu edilirken, yangın nedeniyle mutfakta maddi hasar oluştu.
Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,
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