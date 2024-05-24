Kütahya'da uyuşturucu baskınında kokmuş etler ve gıda malzemeleri bulundu - Son Dakika
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Kütahya'da uyuşturucu baskınında kokmuş etler ve gıda malzemeleri bulundu

Kütahya\'da uyuşturucu baskınında kokmuş etler ve gıda malzemeleri bulundu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yapılan uyuşturucu baskınında, A.O.A'ya ait imalathanede uyuşturucu bulunamadı ancak yaklaşık 80 kilogram bozulmuş hayvan sakatatı ve iç yağı, kesilmiş hayvanlar ile son kullanma tarihi geçmiş margarin ve kaçak doldurulmuş sucuk ele geçirildi. İmalathanenin sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

24.05.2024 12:33
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde uyuşturucu baskını yapılan sucuk imalathanesinde, kokmuş etler ve gıda malzemeleri bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.O.A'ya ait imalathaneye uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Uyuşturucu bulunamayan iş yerinde yaklaşık 80 kilogram bozulmuş hayvan sakatatı ve iç yağı, kesilmiş 6 küçükbaş hayvan, bir büyükbaş hayvan kellesi, 125 son kullanma tarihi geçmiş margarin ile çok sayıda kaçak doldurulmuş sucuk ele geçirildi.

Denetim yapılması için ilgili kurumlara bilgi verilerek, imalathanenin sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Altıntaş, Kütahya, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da uyuşturucu baskınında kokmuş etler ve gıda malzemeleri bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da uyuşturucu baskınında kokmuş etler ve gıda malzemeleri bulundu - Son Dakika
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