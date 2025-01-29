Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Kütahya'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının evinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile av tüfeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.