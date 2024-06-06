Kütahya\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

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Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen biri kadın 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacılık olarak tabir edilen yöntemle uyuşturucu sattığı belirlenen G.E. (23) ile ona aracılık eden A.K.T'yi (23) takibe aldı.

Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda bir miktar metamfetamin, kağıda emdirilmiş 20 içimlik sentetik uyuşturucu ile 25 sentetik hap ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Zanlılardan A.K.T'nin, yine aynı suçtan hükümlü bulunduğu cezaevinden denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanarak 6 ay önce tahliye edildiği, başka suçlardan da kaydının bulunduğu öğrenildi.