Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Kütahya\'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul'dan Kütahya'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Y.Ş., İ.L. ve A.Ö'yü gözaltına aldı. Zanlıların otobüsle getirdikleri çöp torbası içinde gizlenmiş ve sentetik uyuşturucu emdirilmiş 45 bin 71 kullanımlık kağıt peçete ele geçirildi. Y.Ş. ve İ.L'nin, Kütahya'daki açık cezaevinden izinli çıktıkları belirlendi.

09.05.2024 15:05
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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Kütahya'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen yolcu otobüsünden inen Y.Ş. (41), İ.L. (59) ve A.Ö'yi (26) gözaltına alan ekipler, otobüsle getirdikleri çöp torbası içine gizlenmiş ve sentetik uyuşturucu emdirilmiş 45 bin 71 kullanımlık kağıt peçete ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlılardan Y.Ş. ve İ.L'nin, Kütahya'daki açık cezaevinden izinli çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, İstanbul, Kütahya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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