Kütahya'da yan bakma kavgası: 3 yaralı

KÜTAHYA'da 'yan bakma' meselesi nedeniyle çıkan kavgada E.Ç. (18), C.İ. (17) ve T.K.'yi (17) bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken; kaçan şüpheli, saklandığı bağ evinde yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ç., 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartıştığı C.İ. ve T.K.'yı aralarında çıkan arbedede bıçakla yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralılar ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan E.Ç.'nin kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Aloğlu mevkisinde bulunduğunu belirledi. E.Ç., saklandığı bağ evinde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen E.Ç., işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan 2 gencin durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,