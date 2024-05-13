Kütahya'da yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Beyza Nur Korkmaz toprağa verildi - Son Dakika
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Kütahya'da yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Beyza Nur Korkmaz toprağa verildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde çıkan yangında yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Beyza Nur Korkmaz'ın cenazesi, Altıntaş İlçe Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine yakınları ve ilçe yetkilileri katıldı. Küçük çocuğun mezarının başına al yazmaya sarılı gelinlik konuldu.

13.05.2024 18:07
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 9 yaşındaki Beyza Nur Korkmaz toprağa verildi.

Korkmaz'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Altıntaş İlçe Mezarlığı önüne getirildi.

Meydanda kılınan namazın ardından, Korkmaz'ın cenazesi defnedildi.

Küçük çocuğun mezarının başına, al yazmaya sarılı gelinlik konuldu.

Cenaze törenine Korkmaz'ın yakınlarının yanı sıra Altıntaş Kaymakamı Muhammed Ali Çelik, Belediye Başkanı Hikmet Tunç ve vatandaşlar katıldı.

Dün, Hürriyet Mahallesi'nde Engin Korkmaz'a ait iki katlı binanın üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Yangına müdahale eden ekipler, yangının çıktığı odada bulunan Beyza Nur Korkmaz'ı (9) yaralı halde çıkartmıştı.

Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Beyza Nur Korkmaz toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Beyza Nur Korkmaz toprağa verildi - Son Dakika
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