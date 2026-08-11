Kütahya Belediyesi bahçesinde müzik dolu yaz akşamı
Kütahya Belediyesi, yaz sezonu kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında belediye bahçesinde MCan konseri düzenledi. Açık havada gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar şarkılara eşlik etti; ikramlar, stantlar ve çocuk oyun alanları yer aldı. Etkinliklerin yaz boyunca süreceği bildirildi.
(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi, yaz sezonu kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında belediye bahçesinde MCan konserine ev sahipliği yaptı.
Açık havada gerçekleştirilen programda sahne alan MCan, repertuvarındaki şarkıları katılımcılar için seslendirdi. Çeşitli ikramların yapıldığı, renkli stantların kurulduğu ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı etkinlikte vatandaşlar, müziğin ritmine eşlik ederek keyifli vakit geçirdi.
Kütahya Belediyesi, kentin sosyal ve kültürel hayatını canlandırmaya yönelik etkinliklerin yaz boyunca devam edeceğini bildirdi.
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