Kütahya Yeşilay Gençlik Merkezi ve Kafe1920 Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Kütahya Yeşilay Gençlik Merkezi ve Kafe1920 Hizmete Açıldı

24.06.2026 12:14  Güncelleme: 13:34
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Kütahya 30 Ağustos Mahallesi'nde düzenlenen törenle Yeşilay Gençlik Merkezi ve Kafe1920 açıldı. Bağımlılıkla mücadele kapsamında gençlere sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler sunulması hedefleniyor.

(KÜTAHYA) - Kütahya Yeşilay Gençlik Merkezi ve Kafe1920, 30 Ağustos Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa katılan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, gençlerin gelişimine katkı sağlayacak merkezin kente hayırlı olmasını diledi.

Kütahya Yeşilay Gençlik Merkezi ve Kafe1920'nin açılış programı, Kahveci'nin katılımıyla 30 Ağustos Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Açılış programına Kahveci'nin yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, il protokolü, Yeşilay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Kütahya Yeşilay Gençlik Merkezi'nde gençlerin sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle buluşması hedeflenirken, merkez bünyesinde hizmet verecek Kafe1920 ile vatandaşlar için sağlıklı ve güvenli bir sosyal yaşam alanı oluşturuldu.

Programda yapılan konuşmalarda, gençlerin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve üretken bireyler olarak yetişmelerinin önemine vurgu yapılırken, Yeşilay'ın yürüttüğü farkındalık ve rehabilitasyon çalışmalarına dikkat çekildi.

Açılışın ardından protokol üyeleri merkezi gezerek yürütülecek faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kütahya Yeşilay Gençlik Merkezi ve Kafe1920 Hizmete Açıldı - Son Dakika

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