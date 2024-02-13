Kütahya\'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da çantasında 2 kilo 115 gram esrar ele geçirilen yolcu otobüsündeki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, şehirler arası sefer yapan yolcu otobüsünü şüphe üzerine çevre yolunda durdurdu.
Otobüste yapılan kontrollerde, uyuşturucu kuryesi olduğu belirlenen yolcu M.Ş'ye ait çantada 2 kilo 115 gram ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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