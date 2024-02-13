Kütahya'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Kütahya\'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da yapılan bir operasyonda, şehirler arası sefer yapan bir yolcu otobüsünde çantasında 2 kilo 115 gram esrar bulunan bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, otobüsü şüphe üzerine durdurarak yapılan kontrollerde uyuşturucu kuryesi olduğu belirlenen yolcunun çantasında uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından hakimlikçe tutuklandı.

13.02.2024 14:53
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Kütahya'da çantasında 2 kilo 115 gram esrar ele geçirilen yolcu otobüsündeki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, şehirler arası sefer yapan yolcu otobüsünü şüphe üzerine çevre yolunda durdurdu.

Otobüste yapılan kontrollerde, uyuşturucu kuryesi olduğu belirlenen yolcu M.Ş'ye ait çantada 2 kilo 115 gram ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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