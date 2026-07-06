Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Yerel Üreticilere Destek Ziyareti

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Germiyan Sokak'ta Kütahya Yöresel Lezzetler ve El Sanatları Etkinliği dolayısıyla kurulan stantları ziyaret ederek, yerel üreticiler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Kahveci, eşi Emine Kahveci ile birlikte Kütahya Yöresel Lezzetler ve El Sanatları Etkinliği kapsamında kurulan stantları tek tek gezerek el emeği ürünleri inceledi, yöresel lezzetleri hazırlayan üreticilerle sohbet etti.

Üreticilere emekleri ve kentin kültürel değerlerini yaşatma konusundaki katkıları için teşekkür eden Kahveci, geleneksel el sanatlarının ve yöresel mutfağın şehrin en önemli kültürel mirasları arasında yer aldığını ifade etti.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlikte Kahveci, kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için etkinliğin büyük önem taşıdığını belirterek, şehrin tarihi kimliğini ve yerel üretimini desteklemeye devam edeceğini söyledi.