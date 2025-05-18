Kütahya'da Yöresel Lezzetler ve El Sanatları Organizasyonu Açıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Yöresel Lezzetleri ve El Sanatları organizasyonu ile Kütahya Yöresel Ekspres'in açılış törenine katıldı. Kahveci, açılışlar dolayısıyla kültür seferberliğinin başladığına dikkati çekerek, Germiyan Sokak'taki projelerin hayat geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütahya Belediyesi, Kütahya Yöresel Lezzetleri ve El Sanatları organizasyonu ve Kütahya Yöresel Ekspres lezzet vagonunun açılışını yaptı. Açılış törenine Kütahya Valisi Musa Işın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP İl Başkanı Tamer Yenikaya, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Münüre Kara, üreticiler, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Kahveci, "Bir şehrin gerçek zenginliği; onun insanında, emeğinde, kültüründe ve üretiminde gizlidir. İşte bu organizasyonla; evlerimizde yoğrulan tarhanamızdan, elde açılan eriştemizden tutun da, sabırla işlenen el yapımı çinimize, telkariye, el nakışına kadar her bir değerimizi görünür kılmak istiyoruz" dedi.

Organizasyonda yaklaşık 60 stant bulunduğunu ve her birinin kadınların, ustaların, gençlerin alın teriyle var edilmiş ürünlerle dolu olduğunu vurgulayan Kahveci, "Burada paylaşım olacak, sohbet olacak, müzik olacak, sanat olacak. Her cumartesi ve pazar, sabah 10'dan akşam 8'e kadar, bu sokak Kütahya'mızın kalbi gibi atacak. Bizlerle birlikte, yerli ve yabancı turistler de bu renge, bu lezzete, bu ruha tanık olacak. Burada Kütahya'mızı yükseltmek, bu şehre gönül vermek isteyen herkesin başvurusuna kapımız açık" diye konuştu.

Kahveci, bir diğer gurur kaynağının da "Kütahya Yöresel Ekspres" lezzet vagonu olduğunu belirterek, "Rayların üzerine değil belki ama Germiyan sokağımıza mis gibi kokularla kurduğumuz bu vagon, Kütahya'mızın en özel tatlarını, sizlerin ve diğer tüm ziyaretçilerimizin beğenisine sunacak. Sıcak gözlemeler, çaylar, kahvelerle damaklar şenlenecek. Kütahya'mız sadece geçmişe yaslanarak değil, sanatla, üretimle, birlik ruhuyla geleceğe yürüyen bir şehir olduğunu bir kez daha gösterecek" ifadelerini kullandı.