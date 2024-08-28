Kütahya'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kütahya\'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kütahya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kazada, araçlardan ikisi takla atarak devrildi. Yaralılar Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

28.08.2024 16:19
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Kütahya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Mehmet Uygun idaresindeki 59 DT 416 plakalı otomobil ile Muzaffer Caran yönetimindeki RTCM1800 Almanya plakalı otomobil ve baba İbrahim Caran'ın kullandığı RTIC1977 Almanya plakalı otomobil, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 13. kilometresinde çapıştı. Kazada, araçların ikisi takla atarak devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

59 DT 416 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet, eşi Neslihan ve Hasan Eren Uygun ile içinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı aracın sürücüsü Muzaffer Caran ile Hatice ve Merve Caran yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan yabancı plakalı araçların Afyonkarahisar'dan Almanya'ya dönmek için yola çıktıkları anlaşıldı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

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