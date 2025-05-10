Kütahya\'dan İlk Hacı Adayları Uğurlandı

Kütahya'da, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek ilk hacı adayı kafilesi, uğurlandı.

Hac kafilesinin hareketi öncesinde Fatih Mahallesi'ndeki semt pazarında düzenlenen törene, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde konuşan İl Müftüsü İrfan Açık, Kütahya'dan ilk hac kafilesinin kutsal topraklara uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İlk kafilede 186 hacı adayının bulunduğunu dile getiren Açık, "Yüce Rabbimiz, tüm hacı adaylarımızın ibadetlerini kabul, haclarını mebrur eylesin. Bu kutlu yolculukları hayırlı, kolay ve mübarek olsun." dedi.

Törenin ardından yakınlarıyla vedalaşan ve Zafer Havalimanı'na hareket etmek üzere otobüslere binen hacı adayları duygusal anlar yaşadı.

Katılımcılar, hacı adaylarını dualarla uğurladı.