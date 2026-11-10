Kütahya Domaniç'te çiftçi Yılmaz'ın güneş enerjili ısıtma sistemine patent verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Domaniç'te çiftçi Yılmaz'ın güneş enerjili ısıtma sistemine patent verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Domaniç\'te çiftçi Yılmaz\'ın güneş enerjili ısıtma sistemine patent verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çiftçilik yapan Selamettin Yılmaz, yaklaşık 10 yıldır çalıştığı güneş enerjili ısıtma sistemi için patent ve faydalı model belgesi aldı. Kazana dışarıdan entegre edilen sistem, güneş yeterliyken kazanı kapatarak yakıt tüketimini azaltmayı amaçlıyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde marangozluk ve çiftçilik yapan Selamettin Yılmaz, yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı güneş enerjili ısıtma sistemi için patent aldı.

Yılmaz'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı "Güneş Enerjili ve Tasarruflu Bina Isıtma Sistemi" başlıklı projesine Türk Patent ve Marka Kurumundan patent, "Güneş Enerjisiyle Tuğlalı Isı Hapsetme Sistemi" başlıklı projesine ise "faydalı model" belgesi verildi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada geliştirdiği sistemin mevcut kalorifer kazanlarına dışarıdan entegre edilebildiğini, güneş enerjisinin yeterli olduğu zamanlarda kalorifer kazanının otomatik olarak devreden çıktığını söyledi.

Bu sayede yakıt tüketimini azaltmayı amaçladığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığım bir projem vardı. Güneş enerjisini mevcut kazana entegre ederek tasarruf sağlayan bir kalorifer sistemi geliştirdim. Bunu başardık ve belgelerimizi aldık. Sistemimiz mevcut kazanlara dışarıdan kolayca entegre edilebiliyor. Güneş varken kazanı otomatik olarak kapatıyor ve ısıtmaya devam ediyor. Güneş yetersiz kaldığında ise mevcut kazanı yeniden devreye alıyor."

Yılmaz, güneş enerjisinin daha yaygın kullanılmasının karbon salınımının azaltılmasına ve sera gazı emisyonlarının düşürülmesine katkı sunabileceğini belirterek, geliştirdiği sistemi üretime kazandırıp daha fazla kişinin kullanımına sunmayı hedeflediğini ifade etti.

Kaynak: AA
TeknolojiDomaniçKütahyaGüncelGüneşYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Emir Sarıgül’den babasına iki darbe birden Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden
Japonya’ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti Japonya'ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Özge Borak’tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş 17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
09:53
Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
09:46
Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
09:35
Galatasaray’a çifte şok Osimhen ve Leao’dan kötü haber
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber
09:26
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar! Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
08:59
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
07:30
Şeyhin devasa Hummer’ı görenleri şaşırtıyor İçinde yok yok
Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 10:05:16. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya Domaniç'te çiftçi Yılmaz'ın güneş enerjili ısıtma sistemine patent verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android