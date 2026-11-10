Kütahya Domaniç\'te çiftçi Yılmaz\'ın güneş enerjili ısıtma sistemine patent verildi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde marangozluk ve çiftçilik yapan Selamettin Yılmaz, yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı güneş enerjili ısıtma sistemi için patent aldı.

Yılmaz'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı "Güneş Enerjili ve Tasarruflu Bina Isıtma Sistemi" başlıklı projesine Türk Patent ve Marka Kurumundan patent, "Güneş Enerjisiyle Tuğlalı Isı Hapsetme Sistemi" başlıklı projesine ise "faydalı model" belgesi verildi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada geliştirdiği sistemin mevcut kalorifer kazanlarına dışarıdan entegre edilebildiğini, güneş enerjisinin yeterli olduğu zamanlarda kalorifer kazanının otomatik olarak devreden çıktığını söyledi.

Bu sayede yakıt tüketimini azaltmayı amaçladığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığım bir projem vardı. Güneş enerjisini mevcut kazana entegre ederek tasarruf sağlayan bir kalorifer sistemi geliştirdim. Bunu başardık ve belgelerimizi aldık. Sistemimiz mevcut kazanlara dışarıdan kolayca entegre edilebiliyor. Güneş varken kazanı otomatik olarak kapatıyor ve ısıtmaya devam ediyor. Güneş yetersiz kaldığında ise mevcut kazanı yeniden devreye alıyor."

Yılmaz, güneş enerjisinin daha yaygın kullanılmasının karbon salınımının azaltılmasına ve sera gazı emisyonlarının düşürülmesine katkı sunabileceğini belirterek, geliştirdiği sistemi üretime kazandırıp daha fazla kişinin kullanımına sunmayı hedeflediğini ifade etti.