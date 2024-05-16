Kütahya DPÜ Öğrencileri Filistin\'e Destek İçin Gıda Kermesi Düzenledi

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri tarafından bir süre önce başlatılan Filistin'e destek, İsrail'e tepki eylemleri kapsamında gıda kermesi yapıldı.

Kütahya Genç Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi önünde düzenlenen kermese öğrenciler ile vatandaşlar ilgi gösterdi.

Stantları gezerek alışveriş yapan, ürünlerin satışında öğrencilere yardım eden DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, gazetecilere, Filistin meselesinin bir insanlık davası olduğunu söyledi.

İnsanlığın büyük bir sınavdan geçtiğini belirten Kızıltoprak, "Bu sınavı kazananlar Amerika'daki, Columbia'daki üniversite öğrencileri oldu. Oradaki öğrenciler ve öğretim üyeleri Filistin davasını bir insanlık ve vicdan davası olarak gördüler, katledilen masum yavruların ızdırabını dünyaya tanıttılar. Onlar sayesinde Filistin konusu dünya gündemine bir kez daha geldi." diye konuştu.

Kızıltoprak, DPÜ öğrencilerinin de Avrupa, ABD'de ve Türkiye'deki üniversitelerde yayılan vicdan ve merhamet hareketine yürüyüş ve oturma eylemleriyle destek olmaya çalıştığını vurguladı.

Şimdi de sivil toplum kuruluşları ve öğrenci topluluklarının destekleriyle öğrencilerin hazırladığı pasta, börek, sarma gibi yiyeceklerin Filistin yararına satışa sunulduğunu anlatan Kızıltoprak, " Gazze, biz Türkler için bir vicdan mekanıdır. İnsan olduğumuz ve yüreğimiz insanlıktan yana ses verdiği için biz Gazze'nin tarafındayız." ifadesini kullandı.

Milli Türk Talebe Birliği Kütahya Şube Başkanı ve DPÜ öğrencisi Burhan Algın ise öğrenci arkadaşlarıyla günlerdir Filistin'e destek eylemleri yaptıklarını dile getirdi.

İsrail'e tepkilerini dile getirerek Filistin konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını bildiren Algın, "Bugün de sivil toplum kuruluşları ile öğrenci arkadaşlarımızın destekleriyle Filistin yararına kermes düzenledik. Destek olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Algın, Filistin'e destek eylemlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Hediyelik eşya ve süs eşyası satışı da yapılan bir günlük kermesten elde edilecek gelir, Filistinli mazlumlara gönderilecek.