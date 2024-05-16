Kütahya DPÜ Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Gıda Kermesi Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya DPÜ Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Gıda Kermesi Düzenledi

Kütahya DPÜ Öğrencileri Filistin\'e Destek İçin Gıda Kermesi Düzenledi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri tarafından başlatılan Filistin'e destek, İsrail'e tepki eylemleri kapsamında gıda kermesi düzenlendi. Kermese öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Filistin meselesinin bir insanlık davası olduğunu belirtti. Kermesten elde edilecek gelir, Filistinli mazlumlara gönderilecek.

16.05.2024 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri tarafından bir süre önce başlatılan Filistin'e destek, İsrail'e tepki eylemleri kapsamında gıda kermesi yapıldı.

Kütahya Genç Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi önünde düzenlenen kermese öğrenciler ile vatandaşlar ilgi gösterdi.

Stantları gezerek alışveriş yapan, ürünlerin satışında öğrencilere yardım eden DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, gazetecilere, Filistin meselesinin bir insanlık davası olduğunu söyledi.

İnsanlığın büyük bir sınavdan geçtiğini belirten Kızıltoprak, "Bu sınavı kazananlar Amerika'daki, Columbia'daki üniversite öğrencileri oldu. Oradaki öğrenciler ve öğretim üyeleri Filistin davasını bir insanlık ve vicdan davası olarak gördüler, katledilen masum yavruların ızdırabını dünyaya tanıttılar. Onlar sayesinde Filistin konusu dünya gündemine bir kez daha geldi." diye konuştu.

Kızıltoprak, DPÜ öğrencilerinin de Avrupa, ABD'de ve Türkiye'deki üniversitelerde yayılan vicdan ve merhamet hareketine yürüyüş ve oturma eylemleriyle destek olmaya çalıştığını vurguladı.

Şimdi de sivil toplum kuruluşları ve öğrenci topluluklarının destekleriyle öğrencilerin hazırladığı pasta, börek, sarma gibi yiyeceklerin Filistin yararına satışa sunulduğunu anlatan Kızıltoprak, " Gazze, biz Türkler için bir vicdan mekanıdır. İnsan olduğumuz ve yüreğimiz insanlıktan yana ses verdiği için biz Gazze'nin tarafındayız." ifadesini kullandı.

Milli Türk Talebe Birliği Kütahya Şube Başkanı ve DPÜ öğrencisi Burhan Algın ise öğrenci arkadaşlarıyla günlerdir Filistin'e destek eylemleri yaptıklarını dile getirdi.

İsrail'e tepkilerini dile getirerek Filistin konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını bildiren Algın, "Bugün de sivil toplum kuruluşları ile öğrenci arkadaşlarımızın destekleriyle Filistin yararına kermes düzenledik. Destek olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Algın, Filistin'e destek eylemlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Hediyelik eşya ve süs eşyası satışı da yapılan bir günlük kermesten elde edilecek gelir, Filistinli mazlumlara gönderilecek.

Kaynak: AA

Süleyman Kızıltoprak, Filistin, Kütahya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya DPÜ Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Gıda Kermesi Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:55:01. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya DPÜ Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Gıda Kermesi Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement