Kütahya Gediz\'de Tepepınar köyünde ahır yangınında 1 kişi öldü, 5 küçükbaş telef oldu

Kütahya Gediz'de Tepepınar köyünde ahır yangınında 1 kişi öldü, 5 küçükbaş telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Tepepınar köyündeki bir ahırda çıkan yangın, 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu, 1 kişinin cesedi Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Tepepınar köyünde Hamza Dayan'a (76) ait ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, Dayan'ın yaşamını yitirdiği, 5 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.
Dayan'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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