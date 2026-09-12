Kütahya Hisarcık'ta orman yangını büyüyor, 11 araçla müdahale ediliyor
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Şeyhler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyor. Yangını kontrol altına alabilmek için bölgeye sevk edilen 11 araç ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Şeyhler köyü yakınlarındaki Ören mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için 11 araç ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
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