Kütahya Hisarcık\'ta orman yangını büyüyor, 11 araçla müdahale ediliyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Şeyhler köyü yakınlarındaki Ören mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için 11 araç ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.