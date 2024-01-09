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Kütahya-İnegöl kara yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Kütahya-İnegöl kara yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak ağır araç trafiğine kapatıldı. Domaniç'in 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ağır araçların bölgeye geçişine izin vermeyen ekipler, diğer araçların sürücülerine de uyarılarda bulundu. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya-İnegöl kara yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı
09.01.2024 - 16:53,
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Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak ağır araç trafiğine kapatıldı.

Domaniç'in 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle ağır araçların bölgeye geçişine izin vermeyen ekipler, diğer araçların sürücülerine de uyarılarda bulundu.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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