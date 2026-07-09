Kütahya Kent Konseyi'nde Bülent Cebeci Güven Tazeledi - Son Dakika
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Kütahya Kent Konseyi'nde Bülent Cebeci Güven Tazeledi

09.07.2026 09:44  Güncelleme: 10:52
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Kütahya Kent Konseyi Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Bülent Cebeci yeniden seçilirken, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci katılımcı yönetim ve kültür-sanat vurgusu yaptı.

(KÜTAHYA) - Kütahya Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda mevcut Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Katılımcı yönetim anlayışının güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Kütahya Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı'nda, Kent Konseyi'nin yeni dönem yönetim kurulu belirlenirken; şehrin ortak aklına, demokratik katılıma ve kurumlar arası iş birliğine katkı sağlayacak çalışmalar değerlendirildi.

Başkan Kahveci, şehirlerin gelişiminin; vatandaşların yönetime aktif katılımıyla mümkün olduğunu ifade ederek, kent konseylerinin ortak aklın ve katılımcı demokrasinin en önemli temsilcilerinden olduğunu söyledi.

Belediye ile Kent Konseyi arasındaki iş birliğinin Kütahya'nın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Kahveci, şehrin geleceğine yönelik her fikir, öneri ve yapıcı eleştirinin değer taşıdığını dile getirdi.

"ORTAK PROJELER VE GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİYLE ŞEHRİMİZE DEĞER KATACAĞIZ"

Konuşmasında kültür ve sanatın şehir kimliğinin oluşmasındaki önemine de dikkati çeken Kahveci, çinisi, edebiyatı, tarihi ve köklü medeniyet birikimiyle Kütahya'nın güçlü bir kültür şehri olduğunu ifade etti. Bu mirasın gelecek nesillere taşınmasında Kent Konseyi tarafından yürütülen kültür ve sanat çalışmalarının önemli bir rol üstlendiğini belirterek, yeni dönemde de ortak projeler ve güçlü iş birlikleriyle şehre değer katılacağını söyledi.

Genel kurulda Kent Konseyi Başkanlığı'na aday olan Mustafa Gümüşsoy başta olmak üzere demokratik sürece katkı sunan herkese teşekkür eden Kahveci, görev süresi boyunca Kent Konseyi'ne sunduğu katkılar için yeniden başkan seçilen Bülent Cebeci ile önceki dönem yönetim kurulunu tebrik ederek, yeni dönemde görev alacak yönetime başarı dileklerini iletti.

Genel kurul, yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kütahya Kent Konseyi'nde Bülent Cebeci Güven Tazeledi - Son Dakika

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