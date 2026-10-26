Kütahya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 30 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 30 şüpheli tutuklandı

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Kütahya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 30 şüpheli tutuklandı
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Kütahya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 30'u tutuklandı. 5 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken soruşturma sürüyor.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kütahya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 30'u tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
KütahyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 30 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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