Kütahya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 30 şüpheli tutuklandı

Kütahya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 30 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 30'u tutuklandı. 5 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken soruşturma sürüyor.
30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kütahya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 30'u tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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