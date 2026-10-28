Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 79 şüpheliden 62'si tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 79 şüpheliden 62'si tutuklandı

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Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 79 şüpheliden 62\'si tutuklandı
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Kütahya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen iki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 79 şüpheliden 62'si tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 17 şüpheli bulunurken, operasyon beş ilde gerçekleştirildi.

Kütahya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlere aracılık ettikleri öne sürülen iki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 79 şüpheliden 62'si tutuklandı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 62'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon süreci

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri, yasa dışı bahis oynattıkları, oynanmasına aracılık ettikleri ve bu faaliyetleri teşvik ettikleri belirlenen 85 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edilmişti.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin iki ayrı yasa dışı bahis yapılanması içinde organize hareket ettikleri, bu kişilerden 2'sinin örgüt elebaşı, 13'ünün örgüt yöneticisi, 18'inin örgüt üyesi olduğu, 52 kişinin ise banka hesaplarını bu faaliyetlerde kullandırdığı belirlenmişti.

Ayrıca şüphelilerin banka hesap hareketlerinin incelemesinde, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında toplam 14 milyar 928 milyon 530 bin liralık işlem hacminin gerçekleştiği saptanmıştı.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 taşınmaz ile 10 araca el konulmuştu.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kütahya, Burdur, Antalya, Eskişehir ve İzmir'de 79 zanlı gözaltına alınmıştı. Söz konusu soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin ise farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlenmişti.

Firari 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedilmişti.

Kaynak: AA
Operasyon3. SayfaKütahyaGüncelSon Dakika

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