Kütahya'nın Fethi ve Hıdırellez Töreni - Son Dakika
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Kütahya'nın Fethi ve Hıdırellez Töreni

Kütahya\'nın Fethi ve Hıdırellez Töreni

Kütahya'da, fetih yıl dönümü ve Hıdırellez dolayısıyla tören düzenlendi; tarih ve kültürel zenginlik vurgulandı.

06.05.2025 15:24
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Kütahya'nın Anadolu Selçukluları tarafından fethedilmesinin 951. yıl dönümü ve Hıdırellez dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik ve Belediye işbirliğiyle Kütahya Kalesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Musa Işın, Kütahya'nın adeta gizli hazine olduğunu söyledi.

Kütahya tarihinin Anadolu'nun geçmişinin bir parçası olduğunu anlatan Işın, "Kütahya, namütenahi zenginlikleriyle saklı bir cennettir. Bu mirasın farkında olarak şehrimizi daha da parlatmak için el birliğiyle çalışıyoruz. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat, gençlik yıllarını sürgün olarak geçirdiği Kütahya'da yetişerek büyük lider haline gelmiştir. Kütahya, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait yüzlerce cami, türbe ve hamam ile kültürel zenginliğini oluşturmuştur." dedi.

Işın, Kütahya'nın tarihi kimliğine yaraşır bir dönüşüm sürecine girdiğinin altını çizdi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de bugünün Kütahya'nın sonsuza dek Türk-İslam yurdu olarak mühürlendiği gün olduğunu vurgulayarak, "Hepimizin bildiği üzere Hıdırellez, inancımızda bolluğun, bereketin ve umudun simgesidir. Hızır ile İlyas Aleyhisselam'ın buluştuğu ve duaların kabul olduğu bu mübarek günde, bir milletin hafızasında yer eden büyük zaferin yıl dönümünü de yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir de birer konuşma yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ise Hıdırellez ve Kütahya'nın fethi hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından mehter takımı ve halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'nın Fethi ve Hıdırellez Töreni - Son Dakika

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