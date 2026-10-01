Kütahya-Tavşanlı yolunda 17. kilometrede minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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Kütahya-Tavşanlı yolunda 17. kilometrede minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

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Kütahya-Tavşanlı yolunda 17. kilometrede minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
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Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 17. kilometresinde karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma sevk edildi; sürücünün cenazesi Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kütahya'da yolcu minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Umut S'nin (23) kullandığı 43 AHF 335 plakalı motosiklet, Kütahya- Tavşanlı kara yolunun 17. kilometresinde karşı yönden gelen H.K. yönetimindeki 43 HF 676 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, motosiklet sürücüsü Mehmet Umut S'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mehmet Umut S'nin cenazesi, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kütahya-Tavşanlı yolunda 17. kilometrede minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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