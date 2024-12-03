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Kütahya'ya Yeni Projeler Müjdesi

Kütahya\'ya Yeni Projeler Müjdesi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Önsay, kente birçok projeyi hayata geçirdiklerini duyurdu.

03.12.2024 14:18
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, son dönemde kente birçok alanda çok sayıda projenin hayata geçirildiğini bildirdi.

Önsay, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve Adil Biçer ile birlikte gazetecilerle bir araya geldi.

Kütahya'ya yapılması gereken bütün çalışma ve projeleri yakından takip ettiklerini belirten Önsay, şöyle konuştu:

"Bizim en çok eleştirildiğimiz konulardan bir tanesi özelleştirmeler. 2002 yılından bu yana, Kütahya'ya kazandırılan yeni fabrika sayısı 200'ün üzerinde. Sattığımızı, özelleştirdiğimizi söyledikleri bütün o fabrikaların çalışan sayısı toplamda diğerleriyle beraber 11 bin iken, bugün Kütahya'da 50 bin kişi çalışıyor. İnşallah Zafer Organize Bölgesi ile birlikte bu sayı daha da artacak."

Önsay, Kütahya'ya gerekli hizmetlerin sağlanmadığı eleştirilerin doğru olmadığını ve kendilerine bu konuda haksızlık yapıldığını dile getirdi.

Gelecek seçime kadar Kütahya'nın birçok önemli problemini çözmeyi hedeflediklerini vurgulayan Önsay, "Son 3-5 yılda algıların galip geldiği, yapılanların görülmediği, yok sayıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu eser siyaseti üretmek isteyen kadrolar için zor bir süreç. Çünkü söylemek kolay yapmak zor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve Adil Biçer de birer konuşma yaparak kentte ulaşım, sanayi, sağlık, kültür ve turizm, tarım ve hayvancılık ile diğer alanlarda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

Kaynak: AA

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