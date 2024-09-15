Kutlu Parti Tek Başına Seçime Girecek

Güncel

(ANKARA) - Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu, partisinin açılış töreninde "Hiçbir partiyle birlikte seçime girmeyeceğiz. Kutlu Parti olarak biz tek başımıza seçime gireceğiz. Tek başımıza iktidar olacağız" dedi.

Kutlu Parti üyeleri, bugün Çankaya'nın Öveçler Mahallesi'ndeki parti genel merkezinde açılış töreni düzenledi. Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu, 'Kutlu bir yola çıktıklarını' belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kutlu yolda sizlerin ve hepimizin gayretiyle iktidar olacağız. İktidar olmak için yola çıktık. Yüzde 7'yi elde etmek için yola çıkmadık çünkü Kutlu Parti yalan söylemeyen, sözünde duran, her konuda dik duran bir parti olacaktır, söz verip başka işler yapan, cebini dolduran bir parti olmayacaktır. Kutlu Parti, bunlara şiddetle karşı bir partidir. Kendi özümüzü bozmadan, kendi özümüzden ayrılmadan, milli değerlerimize sahip çıkarak ama birtakım safsataları da asla kabul etmeyerek, dini siyasete alet edenlerle asla birlikte olmayarak ama Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gibi, sağcı, solcu, merkezde olmadan sadece vatanseverlikle bu hizmeti yerine getirecek bir parti olarak karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar olmasını isteyen ama bunun için de ilmi, liyakatı ön planda tutan, ihtiyaç duyduğumuz eğitimden hukuk sistemine kadar ekonomiden sağlık sektörüne kadar tarımdan hayvancılığa, dış politikadan iç politikadaki aksaklıklara kadar her konuda projeler üretmiş bir parti olarak karşınızdayız.

"Milletvekilleri iki dönemden fazla milletvekilliği yapamayacak"

Birinci olarak eğitimde köklü bir değişiklik yapılacak, ara eleman yetiştirecek bir hüviyet kazanacağız. İkincisi hukukun bağımsızlığı ve adil bir hukuk sistemi için adeta devrim yapacağız. Mahkemelere jüri sistemi gelecek. Burada önemli olan şey eğer adil bir hukuk sistemine sahip değilseniz hiç kimse gelip sizde yatırım da yapmaz, ekonominizi de düzeltemezsiniz. Kendi içinizdeki iş adamlarınız bile başka ülkelere gider yatırım yapar. Bunun için hukuk sistemimiz olmazsa olmazlarımızdandır. Çift meclisli bir parlamenter sistemi savunuyoruz. Yani, milletvekili sayısı 350-400'e inecek. 150 senatör olacak. Bunlar partisiz olarak, isimle seçilecek. Böyle bir parlamenter sistem. Milletvekilleri iki dönemden fazla milletvekilliği yapamayacak. Cumhurbaşkanı ancak tek sefer cumhurbaşkanlığı yapacak.

"Başka partiye gitmeyi yasaklayacağız"

Ülkeye umut verecek siyaset kalmadı. Herkes dönek. Birisi bir partiden seçiliyor, gidip başka partiye transfer oluyor. Ayıptır, seni seçen insanlara karşı saygısızlıktır. Başka partiye gitmeyi yasaklayacağız. Ayrılıyorsa sadece bağımsız olarak kalacak veya tamamen istifa edecek. Böyle bir saçmalık olmaz. Bu da dalaveredir, yolsuzluktur. Bunların hepsini önlemek zorundayız. İlkeli duruş sergiliyoruz. Gelmek isteyen hiçbir milletvekilini kabul etmiyoruz. 'Kabul edip grup kursanız daha iyi olmaz mı, Meclis'te konuşursunuz' diyorlar. Biz Meclis'te konuşmayacağız ama ilkeli olacağız. Kimseyi kabul etmiyoruz. Hiçbir partiyle birlikte seçime girmeyeceğiz. Bu sistemde doğru, dürüst ve halka inebilmişseniz siz iktidar olursunuz. Önemli olan halka dokunmak. Bunu yaptığımızda bir sonuç alabilir miyiz? Önümüzde örnekler oldu. Partiler bir araya geldiler. Sonuçta 0,1 alanlar bile haksız, hukuksuz yere milletvekili çıkardılar. Böyle demokrasi olmaz. O partiye teveccüh etmeyen halk... Buna rağmen başkaları milletvekili kazandırttı. Bu da doğru değil, dalavere. Bunu da kabul etmiyoruz. Kutlu Parti olarak biz tek başımıza seçime gireceğiz. Tek başımıza iktidar olacağız."

Yusuf Halaçoğlu, 24 Haziran 2018'de seçimlerin ardından parti yönetimiyle düştüğü fikir ayrılıkları nedeniyle İYİ Parti'den istifa etmişti. Halaçoğlu, 13 Haziran 2024'te "Kutlu Parti"nin kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapmıştı.