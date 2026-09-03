KUTSO ve KOSGEB Antalya işletmeleri ziyaret etti, son başvuru 15 Eylül'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KUTSO ve KOSGEB Antalya işletmeleri ziyaret etti, son başvuru 15 Eylül'de

KUTSO ve KOSGEB Antalya işletmeleri ziyaret etti, son başvuru 15 Eylül\'de
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KUTSO ve KOSGEB Antalya İl Müdürlüğü ilçedeki işletmeleri ziyaret ederek destekler hakkında bilgilendirme yaptı. Son dört yılda 961 işletmenin desteklere ulaşması sağlanırken, 15 Eylül'de sona erecek Kapasite Geliştirme başvuruları için KOBİ'lere çağrı yapıldı.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), KOSGEB Antalya İl Müdürlüğü işbirliğiyle ilçedeki işletmelerin desteklere erişimini kolaylaştırmak amacıyla bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirildi.

KUTSO Başkanı Fahri Özen, KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış ve KOSGEB temsilcisi Recep Kösek ile işletmeleri ziyaret ederek, firmaların ihtiyaçlarını dinledi, mevcut ve yeni destekler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Özen, üyelerin sorunlarına yerinde çözüm üretmeyi hedeflediklerini belirterek, "Üyemizin ihtiyacı neredeyse KUTSO orada. Amacımız, işletmelerimizin desteklere en hızlı ve doğru şekilde ulaşmasını sağlamak. Bu doğrultuda işletmelerimizi ziyaret ederek, yerinde bilgilendirmelerde bulunuyoruz. " ifadesini kullandı.

Özen, KUTSO KOSGEB temsilciliği aracılığıyla son dört yılda 17 bin 528 kişiyle görüşüldüğünü, toplam 961 işletmenin çeşitli destek mekanizmalarından yararlanmasına katkı sağlandığını bildirdi.

KOSGEB Antalya İl Müdürü Erkış da 2026 yılı 3. dönem Kapasite Geliştirme Destek Programı başvurularının 15 Eylül'de sona ereceğini hatırlatarak, şartları taşıyan KOBİ'leri başvuru yapmaya davet etti.

Kaynak: AA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Antalya, Ekonomi, Kumluca, Kosgeb, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel KUTSO ve KOSGEB Antalya işletmeleri ziyaret etti, son başvuru 15 Eylül'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig’de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı
Türkiye’yi kahreden olayda yeni rapor İhmaller 9 yıl öncesine uzandı Türkiye'yi kahreden olayda yeni rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı
“Artık mesele netleşmiştir“ deyip açıkladı: Bu bir suikast "Artık mesele netleşmiştir" deyip açıkladı: Bu bir suikast
Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi
Marmara’da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı Marmara'da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı
Pınar Altuğ 52 oldu Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım Pınar Altuğ 52 oldu! Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım

11:49
Edin Dzeko’dan 20 yıl sonra veda kararı Son maçının tarihini açıkladı
Edin Dzeko'dan 20 yıl sonra veda kararı! Son maçının tarihini açıkladı
11:32
Fenerbahçe’de Talisca dönemi sona erdi İstanbul’dan ayrıldı
Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:30
Ocak ayında maaşlar değişecek Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
10:29
14 dakika oynadığı Galatasaray’dan gidiyor
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor
10:04
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 12:05:27. #7.13#
SON DAKİKA: KUTSO ve KOSGEB Antalya işletmeleri ziyaret etti, son başvuru 15 Eylül'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement