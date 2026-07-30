Kutuplarda Sıfır Atık Kitabı Yayınlandı - Son Dakika
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Kutuplarda Sıfır Atık Kitabı Yayınlandı

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Sıfır Atık Vakfı ve TÜBİTAK işbirliğiyle hazırlanan kitap, kutup araştırmalarını sıfır atık perspektifiyle ele alıyor.

Sıfır Atık Vakfı ile TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle "Kutuplarda Sıfır Atık" kitabı hazırlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Kutuplarda Sıfır Atık" kitabı, kutup bölgelerinde yürütülen bilimsel araştırmaları sıfır atık perspektifiyle ele alan kapsamlı bir başvuru eseri olarak kaleme alındı.

Arktik ve Antarktika'nın iklim değişikliği karşısındaki kritik rolünü bilimsel veriler ışığında değerlendiren eser, Türkiye'nin kutup araştırmalarındaki deneyimini, çevresel sorumluluk anlayışı ve sürdürülebilirlik yaklaşımıyla bir araya getiriyor.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin temel ilkelerinden hareketle hazırlanan kitap, kutuplarda yürütülen bilimsel faaliyetlerin çevresel etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen "iz bırakmadan bilim" anlayışını merkeze alıyor.

Bilimsel seferlerin deneyimi tek eserde toplandı

Eserde, 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen 9 Ulusal Antarktika Bilim Seferi ile 5 Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında edinilen deneyimler ve uygulamalar kapsamlı biçimde ele alınıyor.

Alanında uzman akademisyenler ve uygulayıcıların katkılarıyla hazırlanan çok yazarlı çalışma, kutup bölgelerinde uygulanan sıfır atık yaklaşımını, çevresel riskleri ve sürdürülebilir araştırma yöntemlerini bilimsel bir bakış açısıyla değerlendiriyor.

"Kutuplarda Sıfır Atık" kitabında, "Antarktika ve Arktik'te uygulanan çevre mevzuatı ile sıfır atık yükümlülükleri", "Karbon ayak izi, siyah karbon taşınımı, mikroplastik ve makroplastik kirliliği", "Atık izleme sistemleri ve döngüsel atık yönetimi uygulamaları", "Bilim seferleri öncesi hazırlık süreçleri ve acil durum planlamaları", "Türkiye'nin kutuplardaki çevre vizyonu ve uluslararası yönetişim mekanizmaları", "Kutup turizminin çevresel etkileri" ve "Eğitim, farkındalık ve bilim iletişimi çalışmaları" ayrıntılı olarak ele alınıyor.

Kitap yalnızca teknik bir kaynak olmanın ötesinde, iklim değişikliğinin en hassas göstergeleri arasında yer alan kutup ekosistemlerinin korunmasına yönelik farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Türkiye'nin kutup bilimindeki birikimini Sıfır Atık vizyonuyla buluşturan eser, çevresel sorumluluğun bilimsel araştırmaların ayrılmaz bir parçası olduğunu ortaya koyarken, sürdürülebilirlik anlayışının kutuplardan başlayarak küresel ölçekte güçlendirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Tübitak, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kutuplarda Sıfır Atık Kitabı Yayınlandı - Son Dakika

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