Kuvayımilliye Kahramanı Köprülü Hamdi Bey, Edremit'te Anıldı

17.02.2026 17:54
(BALIKESİR) - Kuvayımilliye kahramanı Edremit Kaymakamı Köprülülü Hamdi Bey, şehit edilişinin 106'ncı yılında Edremit'te düzenlenen törenle anıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'ta "Akbaş Kahramanı" olarak andığı Hamdi Bey, adının verildiği Edremit Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törende Atatürk Anıtı'na; Edremit Kaymakamlığı, 19. Komando Tugay Komutanlığı ve Edremit Belediyesi tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler seslendirilerek, vatan uğruna can veren şehit Kaymakam Hamdi Bey ve milli mücadele kahramanları yad edildi.

Anma törenine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugayı Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay İsmail İbiş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile Hamdi Bey'in Edremit'ten sonra görev yaptığı ve kabrinin bulunduğu Çanakkale'nin Biga ilçesinden Biga Belediye Başkanı Alper Şen katıldı.

Ayrıca Biga CHP İlçe Başkanı Cemal Mantar, Biga Kent Konseyi Başkanı Ergün Erkap, Bigaspor Başkanı ve aynı zamanda belediye meclis üyesi Levent Şahin, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da törende yer aldı.

Panel ve belgesel gösterimi düzenlendi

Meydandaki törenin ardından anma programı, Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde devam etti. "Kuva-yı Milliye Kahramanı ve Edremit Kaymakamı Köprülülü Şehit Hamdi Bey" başlıklı panelde; Prof. Dr. Mustafa Özsarı ve Prof. Dr. Zeki Çevik panelist olarak yer alırken; panelin moderatörlüğü Edremit Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Abdullah Soykan üstlendi. Panelde, Hamdi Bey'in milli mücadeledeki rolü, Akbaş Baskını'nın tarihi önemi ve Kuvayımilliye hareketinin bağımsızlık sürecindeki etkileri ele alındı.

Program, saat 16.00'da Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenen pilav hayrı ile sona erdi.

